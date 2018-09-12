Тільки одне благо – знання, і тільки одне зло – неуцтво.
Сократ, давньогрецький філософ (469 - 399 до н.е.)

Асоціація футбольних клубів Європи оголосила кращу команду 2018 року

12 вересня, 2018 - 16:26
Фото Reuters

Асоціація європейських футбольних клубів визначила найкращу команду 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ECA.

Найкращим клубом 2018 року став іспанський "Реал". Мадридська команда була відзначена за видатні досягнення в сезоні-2017/18. Під керівництвом Зінедіна Зідана "Реал" втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Нагороду в номінації "Прогрес року" отримав австрійський "Зальцбург", який дістався до півфіналу Ліги Європи.

Бельгійський "Гент" був відзначений за соціальну діяльність, англійські "Арсенал" та "Челсі" отримали призи за розвиток жіночого футболу.

Джерело: День

Більше новин

Новий посол України в Болгарії вручив копії своїх вірчих грамот
ЄС виділить Україні перший транш допомоги до кінця року, - МЗС
Британія назвала брехнею пояснення РФ про підозрюваних в отруєнні Скрипалів
Німеччина не терпітиме хімічних атак, - Меркель
Конфлікти в Сирії та Україні завершилися б, якби захотіла Росія, - МЗС Німеччини
Наступ на Ідліб призведе до безпрецедентної гуманітарної катастрофи, - генсек ООН

Новини партнерів

Loading...