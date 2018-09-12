Асоціація футбольних клубів Європи оголосила кращу команду 2018 року

Асоціація європейських футбольних клубів визначила найкращу команду 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт ECA.

Найкращим клубом 2018 року став іспанський "Реал". Мадридська команда була відзначена за видатні досягнення в сезоні-2017/18. Під керівництвом Зінедіна Зідана "Реал" втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів.

Нагороду в номінації "Прогрес року" отримав австрійський "Зальцбург", який дістався до півфіналу Ліги Європи.

Бельгійський "Гент" був відзначений за соціальну діяльність, англійські "Арсенал" та "Челсі" отримали призи за розвиток жіночого футболу.