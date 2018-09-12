Час збігає: Лондон назвав терміни угоди щодо Brexit

12 вересня, 2018 - 15:29
Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд заявив, що Лондон докладає всіх зусиль для досягнення угоди про Brexit, але час переговорів з Європейським Союзом збігає. Про це пише Reuters.
"Час збігає. Ми працюємо цілодобово, ми це розуміємо. Ми будемо працювати в найближчі тижні та місяці, щоб досягти угоди", - сказав Хаммонд парламенту.
Як повідомлялося раніше, головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє не виключає безладного виходу Великої Британії з Європейського Союзу.
Досягнення угоди про Brexit восени вважається життєво важливим для того, щоб британський і європейський парламенти встигли ратифікувати угоду до того, як Велика Британія покине блок 29 березня 2019 року.
Джерело: День