Час збігає: Лондон назвав терміни угоди щодо Brexit

Міністр фінансів Великої Британії Філіп Хаммонд заявив, що Лондон докладає всіх зусиль для досягнення угоди про Brexit, але час переговорів з Європейським Союзом збігає. Про це пише Reuters.

"Час збігає. Ми працюємо цілодобово, ми це розуміємо. Ми будемо працювати в найближчі тижні та місяці, щоб досягти угоди", - сказав Хаммонд парламенту.

Як повідомлялося раніше, головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє не виключає безладного виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Досягнення угоди про Brexit восени вважається життєво важливим для того, щоб британський і європейський парламенти встигли ратифікувати угоду до того, як Велика Британія покине блок 29 березня 2019 року.