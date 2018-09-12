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ДТП у Польщі: МЗС підтвердило загибель українки, п'ятеро перебувають у лікарні

12 вересня, 2018 - 12:29
Фото з відкритих джерел

П'ятеро потерпілих у ДТП біля польського міста Томашів українців перебувають у лікарні, консули надають їм необхідну допомогу. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Щодо ДТП в Польщі: 1 громадянка України загинула, 5 - постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу", - написала Беца.

Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі, внаслідок чого 19-річна дівчина загинула, ще шестеро людей дістали поранення.

Джерело: День

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