ДТП у Польщі: МЗС підтвердило загибель українки, п'ятеро перебувають у лікарні

П'ятеро потерпілих у ДТП біля польського міста Томашів українців перебувають у лікарні, консули надають їм необхідну допомогу. Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Щодо ДТП в Польщі: 1 громадянка України загинула, 5 - постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу", - написала Беца.

Щодо ДТП в Польщі:1 громадянка України загинула, 5 -постраждало, перебувають в лікарні. Співчуття рідним. Консули надають необхідну допомогу — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 12, 2018

Нагадаємо, 11 вересня біля польського міста Томашів зіткнулися два українські автомобілі, внаслідок чого 19-річна дівчина загинула, ще шестеро людей дістали поранення.