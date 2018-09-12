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Херсонський суд арештував колишнього заступника голови "Севастопольської міської державної адміністрації"

12 вересня, 2018 - 14:10
Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 12 вересня, Херсонський міський суд обрав запобіжний захід заступнику голови «Севастопольської міської державної адміністрації» Олегу Кізіменку, якого напередодні затримали співробітники ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон).

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя ухвалив – обрати запобіжний захід для Кізіменка у вигляді тримання під вартою терміном до 27 вересня 2018 року. 

СБУ підозрює Кізіменка у вчиненні державної зради (ст. 111 КК України).

За інформацією прокуратури АР Крим, наразі встановлено, що Кізіменко брав безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території м. Севастополь, чим унеможливив здійснення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України на тимчасово окупованій території. 

Окрім цього, повідомляють у прокуратурі, підозрюваний здійснював підготовку та проведення так званого загальнокримського референдуму в м. Севастополь, надавши таким чином сприяння РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото з відкритих джерел

Джерело: День

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