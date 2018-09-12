Херсонський суд арештував колишнього заступника голови "Севастопольської міської державної адміністрації"

Сьогодні, 12 вересня, Херсонський міський суд обрав запобіжний захід заступнику голови «Севастопольської міської державної адміністрації» Олегу Кізіменку, якого напередодні затримали співробітники ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон).

Заслухавши доводи сторін, слідчий суддя ухвалив – обрати запобіжний захід для Кізіменка у вигляді тримання під вартою терміном до 27 вересня 2018 року.

СБУ підозрює Кізіменка у вчиненні державної зради (ст. 111 КК України).

За інформацією прокуратури АР Крим, наразі встановлено, що Кізіменко брав безпосередню участь у створенні окупаційних органів влади на території м. Севастополь, чим унеможливив здійснення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України на тимчасово окупованій території.

Окрім цього, повідомляють у прокуратурі, підозрюваний здійснював підготовку та проведення так званого загальнокримського референдуму в м. Севастополь, надавши таким чином сприяння РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото з відкритих джерел