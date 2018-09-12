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Хімвикиди у Криму: У водах Чорного моря перевищено вміст розчиненого кисню

12 вересня, 2018 - 16:52
Фото ATR

Результати дослідження проб води, взятої 6 вересня у Чорному морі, показали перевищений вміст розчиненого кисню.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

Держекоінспекція північно-західного регіону Чорного моря провела моніторинг поверхневих вод Чорного моря у своїй зоні відповідальності в межах Каланчацького та Скадовського районів Херсонської області.

"Згідно з результатами досліджень, у відібраних пробах води Чорного моря у зоні відповідальності інспекції в межах Каланчацького та Скадовського районів Херсонської області вміст розчиненого кисню перебуває в межах 7,1 - 7,4 мгО2/дм3 (при нормативі 6,0 мгО2/дм3); перевищень нормативних значень вмісту сірководню не виявлено; водневий показник рН перебуває в межах норми", - повідомляє Держекоінспекція.

Нагадаємо, що в ґрунті біля адміністративної межі з окупованим Росією Кримом виявили збільшення концентрації сульфатів.

Джерело: День

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