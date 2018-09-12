IKEA ухвалила рішення про співпрацю з Україною, - Порошенко

Шведська компанія IKEA ухвалила рішення про співрацю з Україною та готова відкрити перший свій магазин у Києві. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі із представниками компінії у середу, 12 вересня.

За його словами, процедура входження компанії IKEA на український ринок тривала 13 років.

Ми нарешті завершили 13-річну процедуру входження шведської компанії IKEA на український ринок: IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави та, констатуючи покращення інвестиційного клімату, нарешті ухвалила це надзвичайно важливе рішення. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2018

"IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави та, констатуючи покращення інвестиційного клімату, нарешті ухвалила це надзвичайно важливе рішення", - сказав Порошенко.

IKEA – знаковий бренд з оптимальним співвідношенням ціни, якості і надійності. Радий, що перший магазин у Києві бренд відкриє у новому форматі city-store. Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольма. І Київ – також серед цих міст — Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2018

Відомо, що перший магазин у Києві бренд відкриє у новому форматі city-store.Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольма.

"Радий, що і Київ - також серед цих міст... IKEA знаковий бренд з оптимальним співвідношенням ціни, якості і надійності", - написав президент у Тwitter.

Інвестиційний бум, який на сьогоднішній день відбувається в Україні, - це яскрава ознака довіри до України з боку світових брендів. Вітаю IKEA з Україні - Welcome to Ukraine! pic.twitter.com/jOWiwcIZZM — Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2018

Нагадаємо, у серпні в Києві відкрив свій магазин один з найбільших у світі модних рітейлерів H&M.