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IKEA ухвалила рішення про співпрацю з Україною, - Порошенко

12 вересня, 2018 - 11:31
Фото twitter.com/poroshenko

Шведська компанія IKEA ухвалила рішення про співрацю з Україною та готова відкрити перший свій магазин у Києві. Про це повідомив президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі із представниками компінії у середу, 12 вересня.

За його словами, процедура входження компанії IKEA на український ринок тривала 13 років.

"IKEA знайшла надійних партнерів за сприяння держави та, констатуючи покращення інвестиційного клімату, нарешті ухвалила це надзвичайно важливе рішення", - сказав Порошенко.

Відомо, що перший магазин у Києві бренд відкриє у новому форматі city-store.Такий формат IKEA впроваджує у Нью-Йорку, Копенгагені, Мадриді, Лондоні, Парижі, Стокгольма.

"Радий, що і Київ - також серед цих міст... IKEA знаковий бренд з оптимальним співвідношенням ціни, якості і надійності", - написав президент у Тwitter.

Нагадаємо, у серпні в Києві відкрив свій магазин один з найбільших у світі модних рітейлерів H&M.

Джерело: День

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