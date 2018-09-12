Конфлікти в Сирії та Україні завершилися б, якби захотіла Росія, - МЗС Німеччини

Військові конфлікти як в Сирії, так і в Україні, завершилися б, якби цього захотіла Росія. Ситуація не вирішиться, якщо у Кремлі не братимуть у цьому участі.

Про це міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"У Сирії війна, ймовірно, закінчилася б давно, якби росіяни та інші працювали над досягненням цієї мети", – зазначив він.

За його словами міністра, це стосується і України. Маас наголошує, що Німеччина щодо конфлікту в Україні та Сирії задіяна на передових позиціях.

"В обох випадках ми намагаємося домогтися чогось за допомогою дипломатії", – заявив німецький міністр.

Міністр вважає, що нормалізація неможлива без відновлення, а домогтися цього без західних грошей навряд чи вдасться.

Ні Росія, ні Іран, ні Туреччина не захочуть відбудовувати цю країну поодинці. Це буде міжнародна діяльність, в яку Німеччина готова надати свій внесок, – наголосив німецький дипломат.

Також Маас повідомив, що Москві висунули чіткі умови, на яких така допомога буде можлива.

Нагадаємо, Німеччина у РБ ООН планує робити акцент на врегулюванні криз і конфліктів.