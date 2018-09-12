Мінінфраструктури назвало найпунктуальніші українські авіакомпанії

Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за серпень цього року.

Відповідну інфографіку розміщено на сайті міністерства.

Зазначається, що у серпні 76,3% рейсів українських авіакомпаній з аеропортів України виконано вчасно.

Так, регулярність відправлення рейсів авіакомпанії «Роза вітрів» становить 92,7%; Мотор-Січ – 86,7%; Міжнародних авіаліній України – 76,8%; Азур ейр Україна – 75%; Анда ейр – 69%; Фанейр – 59,4%, Атлас Джет Україна – 53,3%, ЯнЕІР ЛТД – 51%, Браво – 50%, Скай АП – 46,8%.

Міністерство також оприлюднило рейтинг регулярності відправлення рейсів іноземними компаніями з аеропортів України. Зокрема, п’ять авіакомпаній виконали 100 % рейсів вчасно. Це – AIR ARABIA, ALITALIA, AIR MALTA, BULGARIA AIR, QATARWAYS.

Загалом 76,6% рейсів іноземних авіакомпаній з аеропортів України у серпні відправлено вчасно.

Протягом серпня 2018 року з аеропортів нашої країни українські авіакомпанії здійснили 5 219 авіарейсів, іноземні – 2 874.