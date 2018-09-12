Міністр охорони здоров'я Іспанії пішла у відставку через плагіат у дипломі

Міністр охорони здоров'я Іспанії пішла у відставку через скандал із плагіатом у її дипломній роботі. Про це пише Associated Press.

Кармен Монтон оголосила про свою відставку пізно ввечері у вівторок - через день після того, як новинний сайт elDiario.es опублікував інформацію про знайдений у її дипломній роботі плагіат. Робота Монтон з гендерних досліджень містила фрагменти тексту, скопійовані з веб-сайтів та інших робіт.

Монтон стала другим міністром уряду соціаліста Педро Санчеса, який пішов з посади після принесення присяги 7 червня.

Відставка Монтон провокує кризу уряду, який був затьмарений нестійкою політикою і малою підтримкою парламенту. Окрім того, її відставка також чинить тиск на лідера опозиції Пабло Касадо, який отримав науковий ступінь у тому ж університеті, й зараз перебуває під слідством.