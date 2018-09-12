МЗС у 2019 році проведе гендерний аудит

Міністерство закордонних справ України приєдналося до руху за гендерну рівність і готове провести гендерний аудит всередині структури. Про це повідомив глава МЗС України Павло Клімкін на прес-конференції в середу, 12 вересня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це результат того, як ми бачимо це в дипломатичній службі, і тієї ситуації, яка у нас є. В умовах російської агресії ми маємо використовувати всю згуртованість суспільства, нам потрібен кожен. Якщо нам потрібен кожен, то ми маємо допомогти розкритися", - сказав міністр.

За його словами, вже з 2019 року МЗС проведе гендерний аудит.

"Кілька років тому неможливо було уявити в МЗС, щоб жінка поїхала у відрядження до іноземної держави, народила за кордоном, не ускладнюючи при цьому роботу диппредставництва... Ми першими з державних установ йдемо цим шляхом", - додав Клімкін.

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