На KMW розкажуть про те, чи готові українці платити за телебачення

Участь в дискусії, модератором котрої стане маркетинг-директор медіагрупи StarLightMedia Орест Білоскурський, візьмуть провідні представники ринку платного телебачення, телекому та медіаіндустрії України, й інші профільні експерти. А саме – член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль, співзасновник FILM.UA Group Сергій Созановський, регіональний віце-президент Eutelsat Апостолос Тріантафіллоу, виконавчий директор групи та директор напрямку платного телебачення «1+1 медіа» Ярослав Пахольчук, директор зі стратегічного розвитку StarLightMedia Федір Гречанінов, директор з маркетингу компанії «ВОЛЯ» Вікторія Цомая, а також генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто, генеральний директор компанії «Тріолан» Вадим Сидоренко та керівник відділу В2В продажів DIVAN.TV Віталій Петров.



Шукаючи відповідь на відправне питання панелі — «Чи готовий український глядач платити за телебачення?» — учасники заходу обговорять, яка саме частина української аудиторії готова платити й чому, скільки таких глядачів в країні та як їх виявити в загальній масі потенційних клієнтів.



Також в ході дискусії буде розглянуто тему того, які інновації пропонує індустрія для стимулювання глядацького інтересу. Ще — питання співіснування на ринку компаній супутникового ТБ і ОТТ-платформ: друзі вони чи вороги?



Крім того, учасники торкнуться надзвичайно актуальної теми відключення аналогового ТВ і кодування каналів — відлякне це глядача або навпаки спонукатиме дивитися більш якісний контент.

Згідно з даними звіту за другий квартал 2017-го міжнародної дослідницької компанії Dataxis, минулого року кількість передплатників послуг платного телебачення по всьому світу досягла позначки в 1,05 млрд людей (знакова відмітка в 1 млрд користувачів була досягнута наприкінці 2016 року). При цьому досі залишається відкритим питання, що більш важливо для платного ТБ — кількість передплатників або дійсне теледивлення, — і це також обговорять у рамках дискусії. А ще — окремо зупиняться на моменті, чи вважати синонімами платне телебачення та платний контент.



Крім того, учасники панелі окремо розглянуть аспект стрімінгових платформ та їхнього впливу на ринок: зокрема — феномен НВО й перспективи для Netfilx в Україні, які наразі виглядають досить туманними. Так, в січні 2018-го виповнилося 2 роки з того моменту, як в Україні офіційно запрацювала американська стрімінгова платформа Netflix. І кількість її передплатників в нашій країні не можна назвати вражаючою: станом на кінець 2017 року за різними даними вона коливалася від 43 тис. (дослідження компанії Nakono) до 100 тис. абонентів (дані компанії IHS Markit і підрахунки Liga.net).



Чи існує глобальний ринок платного телебачення, та чи стануть український контент й українські канали його частиною, — ще одне стратегічне питання, яке обговорять учасники дискусії.

А також — піднімуть тему пріоритетності вивчення глядацьких вподобань для максимального успіху платного ТБ та ОТТ. Адже чітка відповідь на питання «Що й як насправді бажають дивитись українці?» — це наріжний камінь для подальшої побудови ефективної стратегії розвитку ринку Pay-TV в Україні.



Панельна дискусія «Ринок Pay-TV в Україні», відбудеться в Hyatt Regency Kyiv (вул. Алли Тарасової, 5) у третій день медіафоруму KYIV MEDIA WEEK (19 вересня) з 11:20 до 13:00.



Організована у партнерстві з Eutelsat.



KYIV MEDIA WEEK відбудеться 17-21 вересня 2018 року в Hyatt Regency Kyiv (Київ, Україна). Зареєструватися на медіафорум можна тут.

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