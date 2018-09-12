На міжнародному кінофестивалі в Торонто підтримали Олега Сенцова

Із закликом звільнити українського режисера виступили гості та учасники Міжнародного кінофестивалю в Торонто: документаліст та лауреат премії "Оскар" Майкл Мур, класик угорського кіно Бела Тарр, лауреат Каннського та Венеційського кінофествалів Лі Чхан Дон, видатний документаліст Фредерік Вайзман, режисерка Міра Наїр, представники міжнародних кінофестивалів та куратори програм TIFF.

Про це повідомило на своїй сторінці у Facebook Держкіно.

До глобальної кампанії #SaveOlegSentsov доєдналися члени української делегації у Торонто.

11-го вересня в рамках заходів секції TIFF Doc Conference пройшла дискусія, присвячена справі Олега Сенцова. Її спікерами стали український режисер Сергій Лозниця, Таня Купер (Human Rights Watch) та Поліна Ковальова (PEN America).

Після дискусії у рамках програми Contemporary World Cinema також відбулася канадська прем'єра драми «Донбас» Сергія Лозниці. Світова прем’єра фільму відбулася у програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. Стрічка Лозниці, що стала фільмом-відкриття секції, також удостоїлася премії за найкращу режисуру. Під час вручення нагороди у Каннах, режисер "заявив про свою солідарність з Олегом Сенцовим, з усіма режисерами у різних частинах світу, які борються за свободу, за честь і, у підсумку, за людяність".

Нагадаємо, журі 75-го Венеціанського кінофестивалю на чолі з Гільєрмо дель Торо закликало РФ звільнити Сенцова.