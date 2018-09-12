На США насувається найбільший ураган за 30 років

У штатах Північна Кароліна, Південна Кароліна та Вірджинія оголосили про запровадження режиму надзвичайного стану у зв’язку з наближенням урагану "Флоренс".

Про це повідомляє AP.

Синоптики і політики закликали мешканців серйозно ставитися до попереджень.

"Цей шторм — монстр. Це надзвичайно небезпечний для життя історичний ураган", — зазначив губернатор штату Північна Кароліна Рой Купер.

Президент США Дональд Трамп запевнив американців, що федеральний уряд "повністю підготовлений" до урагану.

У цих трьох штатах проходить масова евакуація людей: затори з машин і вантажівок тривають весь день. Люди почали активно закуповувати воду, консерви та інші товари, ховатися в підвалах своїх будинків і витягувати з гаражів човни.

Ураган "Флоренс" очікується у зазначених штатах пізно у четвер або рано у п’ятницю. Сила вітру урагану може сягати до 225 км/год.

Це найпотужніший ураган за останні 30 років, який загрожує Кароліні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Пуерто-Рико кількість жертв урагану "Марія" у вересні 2017 року занизили у 50 разів.