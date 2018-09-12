На Вінниччині започатковують нову літературну премію "Бурштинова зоря"

18–19 вересня на Вінниччині вперше проведуть всеукраїнський форум молодих письменників, членів Національної спілки письменників України. У перший день учасники працюватимуть у секціях, де розглядатимуть перспективи розвиту української поезії та прози, а наступного – вирушать на екскурсію у село Стара Прилука Липовецького району, де відбудеться відкриття древнього торговельного шляху. На урочистостях буде оголошено про заснування нової літературної премії під назвою «Бурштинова зоря», яка з наступного року присвоюватиметься українським письменникам за найкращі прозові та поетичні твори про український бурштин або історії, які пов’язані з бурштином.

«У Старій Прилуці мова йтиме про древній торговий шлях, який з часів сарматів вів до Чорного моря і далі – на острови Крит, Родос, тобто, у Середземномор’я. Ініціювали відкриття цього торгового шляху депутат обласної ради Леонід Бовх та меценатка з Волині Галина Симха. Під час цих заходів буде оголошено про заснування ними нової літературної премії під назвою «Бурштинова зоря», – розповідає голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський. – Стара Прилука для цього поважного оголошення вибрана недаремно. Недалеко від неї розташоване Гордіївське городище, так званий Гордіївський могильник сарматських часів, де знайдено півтори тисячі виробів з бурштину, котрий, як засвідчили дослідження, видобутий на Волині. Це майже 2 кілограма бурштину, який нині зберігається у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї. Чому бурштин? Його везли торговці через Україну аж на острови Середземномор’я, презентуючи там Україну. Тепер український бурштин буде оспіваний у поезії українських поетів та письменників. А це, сподіваюся, сприятиме цивілізованому розвитку бурштинового бізнесу в Україні».

Вадим Вітковський додав, що премія започатковується як обласна, але вже з наступного року вона матиме статус всеукраїнської. Для її промоції зібрання письменників у подальшому відбуватимуться уздовж «чумацького шляху» – вниз по течії річки Південного Бугу. Спершу на території Миколаївської області, далі – на Одещині, і так до Чорного моря. Головна мета літературної новації – спрямувати літературний процес стародавніми торговими шляхами – від Поділля до Чорного моря.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото надано автором