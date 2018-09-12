НАБУ відкрило справу проти нардепа Купрія

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження щодо незаконного збагачення позафракційного народного депутата Віталія Купрія.

Про це в Facebook повідомив журналіст Дмитро Воронков, за словами якого справа була зареєстрована в НАБУ 12 липня цього року, і вже ведуться слідчі дії.

"Згідно з матеріалами кримінального провадження, НАБУ підозрює позафракційного нардепа Купрія в тому, що він оформляв депутатські звернення у Генеральну прокуратуру в інтересах іншого народного депутата — члена фракції Радикальної партії у ВР Сергія Рибалки. При цьому за кожне таке звернення Купрій отримував від Рибалки по 5 тис. євро. Оскільки протягом останніх декількох місяців Віталій Купрій став автором не менше 118 подібних депутатських запитів, то за версією детективів НАБУ, його неправомірна вигода могла скласти сумарно 590 тис. євро або 20 млн гривень", — написав він.

Воронков стверджує, що детективи НАБУ інкримінують народному депутату КУПР ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій із використанням наданої йому влади) Кримінального кодексу України.

"Згідно з декларацією народного обранця за 2017 рік, офіційні доходи Купрія не зовсім відповідають його офіційним витратам. Так тільки в минулому році нардеп придбав у приватну власність розкішні апартаменти на узбережжі Чорного моря у сонячній Грузії і морську яхту BAVARIA 44, вартістю у декілька мільйонів гривень. І все це — за досить скромну депутатську зарплату", — додав журналіст.