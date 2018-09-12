NASA з космосу показало масштаби урагану Флоренс (відео)

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) показало масштаби урагану Флоренс, який наближається до берегів США.

Камера високої роздільної здатності Міжнародної космічної станції зняла наближення потужного урагану до східного узбережжя США вранці, 12 вересня. За приблизними підрахунками, швидкість вітру в епіцентрі урагана досягає більше 200 км/год.

Ураган Флоренс вже досяг четвертої категорії з п'яти можливих, режим надзвичайного стану був введений в штатах Меріленд і Вірджинія. Тепер ураган чекають і в Вашингтоні, де також оголошений режим надзвичайного стану.

Метеорологи припускають, що поступово ураган набиратиме потужності в теплих водах Атлантики, отже, він може досягти найвищої, п'ятої категорії.