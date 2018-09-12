Наступ на Ідліб призведе до безпрецедентної гуманітарної катастрофи, - генсек ООН

Широкомасштабний наступ в сирійській провінції Ідліб може привести до безпрецедентної гуманітарної катастрофи, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш. Про це повідомляє DW.

"Бій в Ідлібі призведе до гуманітарної катастрофи, безпрецедентної навіть для кровопролитного сирійського конфлікту", - сказав він на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Генсек ООН закликав Росію, Туреччину та Іран "не шкодувати зусиль" для захисту мирного населення.

"Забезпечте безпеку лікарень та інших установ, які відповідають за базові потреби, а також дотримання міжнародного гуманітарного права", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше Асад дозволив військам застосувати хімзброю в Ідлібі.