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Наступ на Ідліб призведе до безпрецедентної гуманітарної катастрофи, - генсек ООН

12 вересня, 2018 - 10:18
Фото AFP/GETTY IMAGES

Широкомасштабний наступ в сирійській провінції Ідліб може привести до безпрецедентної гуманітарної катастрофи, заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш. Про це повідомляє DW.

"Бій в Ідлібі призведе до гуманітарної катастрофи, безпрецедентної навіть для кровопролитного сирійського конфлікту", - сказав він на прес-конференції в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку.

Генсек ООН закликав Росію, Туреччину та Іран "не шкодувати зусиль" для захисту мирного населення.

"Забезпечте безпеку лікарень та інших установ, які відповідають за базові потреби, а також дотримання міжнародного гуманітарного права", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше Асад дозволив військам застосувати хімзброю в Ідлібі.

Джерело: Deutsche-Welle

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