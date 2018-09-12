Науковці зафіксували понад 70 дивних сигналів з далекої галактики

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі зафіксували 72 дивних сигнали під час розшифровки 400 терабайт радіоінформації, отриманої з карликової галактики. Вона розташована на відстані 3 млрд світлових років від Землі, повідомляє BBC.

Джерело сигналу, позначене вченими як FRB 121102 - унікальне, оскільки воно регулярно подає швидкі радіосплески такого роду.

"Природа об'єкта, що виробляє їх, невідома", - заявили в університеті.

Виявлені сигнали являють собою швидкі, але добре відчутні радіоімпульси. Щось подібне вже спостерігалося вченими в 2007 році, але лише зараз вони привернули увагу дослідників.

Існує кілька теорій походження сигналів, одна з них навіть припускає, що сигнали посилаються якоюсь розумною позаземною субстанцією.

У минулому році вчені з Гарвардського університету припустили, що імпульси можуть бути витоками енергії з побудованих позаземними цивілізаціями потужних передавачів, мета яких - здійснення міжзоряних космічних експедицій.

Науковці припускають, що для таких експедицій може бути використаний принцип так званого світлового або сонячного вітрила. Невеликий тиск, створюваний світлом (фотонами), може дати слабке, але постійне прискорення, яке теоретично дозволило б космічному кораблю в результаті досягати близькосвітлових швидкостей.

Дослідження проводяться в рамках SETI - міжнародного проекту з пошуку позаземних цивілізацій. Проект існує з 1959 року і заснований на припущенні, що будь-яка технологічно розвинута цивілізація може подавати сигнали на певній частоті. Дослідження фінансуються в основному американськими компаніями і частково NASA.

Наприкінці серпня повідомлялося, що астрономи з Ягеллонського університету в Кракові зафіксували загадкові ритмічні коливання в гамма-випромінюванні блазара Markarian 501 (Mrk 501), який розташований на відстані 456 млн світлових років від Землі.