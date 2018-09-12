Німеччина не терпітиме хімічних атак, - Меркель

Німеччина не зможе просто відвернутись, якщо режим президента Сирії Башара Асада здійснить нові хімічні атаки проти повстанців та мирного населення. Про це заявила німецький канцлер Ангела Меркель, повідомляє "ЄП" із посиланням на Reuters.

Напередодні німецький уряд заявив, ще веде переговори зі своїми союзниками щодо можливого розгортання війська в Сирії.

Меркель заявила, що відповіддю Німеччини на такі напади не може бути відмова від реакції апріорі.

"Не може бути німецької позиції, щоб просто сказати "ні", незалежно від того, що відбувається у світі", - сказала вона нижній палаті парламенту Бундестагу.

Газета Bild минулої неділі з посиланням на джерела в міноборони ФРН повідомила, що глава відомства Урсула фон дер Ляєн розпорядилася вивчити питання участі ФРН у можливих ударах союзників в складі США, Великої Британії і Франції по урядовим силам Сирії в разі застосування хімічної зброї в провінції Ідліб.

Джерела газети зазначили, що Берлін не виключає застосування літаків Tornado, але тільки в тому разі, якщо Дамаск здійснить хімічну атаку проти власного населення і будуть надані переконливі докази цього. У США переконують, що мають докази того, що Асад готує хімічну зброю.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що широкомасштабний наступ в сирійській провінції Ідліб може привести до безпрецедентної гуманітарної катастрофи.