Новий посол України в Болгарії вручив копії своїх вірчих грамот

Новопризначений посол України в Болгарії Віталій Москаленко вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Юрію Стерку.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Заступник міністра привітав українського дипломата і висловив готовність співпрацювати в ще більш активному розвитку тісних відносин між двома країнами. Він також наголосив на необхідності постійного зміцнення позитивної тенденції в торговельно-економічних відносинах, яка спостерігалася протягом останніх двох років. Юрій Стерк сказав, що Болгарія буде і надалі підтримувати територіальну цілісність, незалежність і цілісність кордонів України.

Тема розмови була пов'язана з болгарською національною меншиною в Україні.

«Болгарія вдячна українській стороні за збереження культурної та історичної ідентичності наших співвітчизників», - сказав заступник міністра Стерк.

Він також сказав, що їх потреби і інтереси слід поважати, особливо в контексті освітніх та адміністративно-територіальних реформ, що відбуваються в Україні.

Посол Москаленко, зі свого боку, висловив готовність продовжити конструктивну співпрацю щодо болгарської громади в Україні. Він подякував Болгарії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності української сторони, а також за процеси її зближення з європейськими та євроатлантичними структурами.

Заступник міністра Стерк і посол Москаленко об'єдналися в тому, що є всі необхідні передумови для збереження і розвитку доброї співпраці між Болгарією і Україною в дусі дружби і відкритого діалогу.