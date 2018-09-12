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ONUKA підтримала Всеукраїнський марш за права тварин

12 вересня, 2018 - 18:14
Фото Facebook UAnimals

30 вересня вдруге відбудеться Всеукраїнський марш за права тварин. Його підтримала солістка відомого українського гурту ONUKA.

Про це йдеться  на сторінці організаторів у Facebook.

"Тварини кращі за багатьох людей! Зізнаюсь, я сама хотіла би бути великим жовтим собакою. На жаль, захистити себе вони не спроможні. Але це під силу нам!", - сказала вона.

Зазначимо, що за ініціативою UAnimals тисячі людей зберуться заради гуманістичних цінностей на центральних площах своїх міст: від Львова до Харкова, від Тернополя до Одеси.

У Києві марш за традицією стартуватиме о 12:00 в парку ім. Шевченка.

Джерело: День

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