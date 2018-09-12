ООН: На планеті голодує кожна дев'ята людина

У 2017 році кількість людей, які страждають від голоду, досягло 821 мільйона, таким чином на планеті голодує кожна дев'ята людина. Про це йдеться в доповіді ООН "Стан справ в області продовольчої безпеки і харчування у світі-2018", передає УНН з посиланням на ВООЗ.

“Згідно з новими даними, число голодуючих у світі зростає, досягнувши вже 821 мільйона в 2017 році, а це означає, що голод торкнувся кожної дев’ятої людини на планеті”, — йдеться в повідомленні.

Ситуація погіршується в Південній Америці та більшості регіонів Африки, тоді як тенденція зниження рівня недоїдання, характерна для Азії, значно сповільнилася.

Станом на 2017 рік в Азії голодуюють 515 мільйонів, в Африці — 256,5 мільйона, у Латинській Америці і Карибському басейні — 39 мільйонів.

Одними з ключових чинників зростання голоду в світі є мінливість клімату, що впливає на норми випадання опадів і посівні сезони, а також екстремальні кліматичні явища, такі як посухи і повені, так само як і конфлікти і економічний спад.

Одночасно з голодом посилюється і проблема ожиріння серед дорослого населення. Приблизно кожна восьма людина у світі страждає на ожиріння. Ця проблема найбільш актуальна для Північної Америки, але Африка та Азія також відчувають тенденцію до зростання, говориться в доповіді.

У світі налічується 38,3 мільйона (5,6%) дітей до 5 років, які страждають від надмірної ваги. Дорослих, які страждають на ожиріння — 672 мільйони (13%, або кожен восьмий).

Нагадаємо, країни G20 домовилися посилити боротьбу з голодом у світі.