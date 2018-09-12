Північна і Південна Кореї відкриють спільний урядовий офіс

В КНДР відкриється урядовий офіс Південної Кореї, завданням якого стане організація спільних проектів двох Корей і просування відносин.

Про це повідомляє The Times.

Відкриття призначене на п'ятницю, 14 вересня 2018 року. Так званий "офіс зв'язку" розташується на території Північної Кореї, в місті Кесоні, найближчому до кордону. Це перший випадок постійного розміщення південнокорейських офіційних осіб у північній частині півострова з часів Корейської війни 1950-1953 років.

В штат офісу увійдуть 20 держслужбовців південнокорейського уряду і трохи менше - північнокорейських. Вони працюватимуть над організацією спільних проектів, які були узгоджені главою КНДР Кім Чен Ином і президентом Південної Кореї Мун Чже Іном під час квітневого саміту.

"Офіс зв'язку стане цілодобовим консультаційним та комунікаційним каналом для просування міжкорейських відносин, ослаблення військової напруженості і встановлення миру на Корейському півострові", - заявляє Міністерство об'єднання Південної Кореї.