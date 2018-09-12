Порошенко: IKEA заходить в Україну

Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке. Про це глава держави написав у Тwitter.

"Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке", - зазначив Порошенко.

За його словами, IKEA заходить в Україну.

"Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу", - наголосив він.

IKEA заходить в Україну!



Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке.



Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу.



Invest in Ukraine! pic.twitter.com/fd8l7r3mSL — Петро Порошенко (@poroshenko) September 12, 2018

Як повідомлялся, шведська компанія з виробництва товарів для будинку IKEA заявила, що відкриє у Києві магазин міського формату (city store).