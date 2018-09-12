Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

Порошенко: IKEA заходить в Україну

12 вересня, 2018 - 09:03
Фото Reuters

Президент України Петро Порошенко сьогодні зустрінеться з з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке. Про це глава держави написав у Тwitter.

"Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке", - зазначив Порошенко.

За його словами, IKEA заходить в Україну.

"Україна довго чекала цієї новини. Це – гарний сигнал для інших світових брендів, що з нашою державою потрібно мати справу", - наголосив він.

Як повідомлялся, шведська компанія з виробництва товарів для будинку IKEA заявила, що відкриє у Києві магазин міського формату (city store)

Джерело: День

Більше новин

УЄФА хоче створити ще один футбольний турнір
Американські вчені заявляють, що нова вакцина може здолати агресивну форму раку
Сестра Сенцова розповіла деталі його заповіту
НБУ затвердив основи грошово-кредитної політики на 2019 год
Хімвикиди у Криму: В землі збільшилася концентрація сульфатів
Правоохоронці затримали "заступника голови Севастопольської міської держадміністрації", - Луценко

Новини партнерів

Loading...