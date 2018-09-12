Путін розповів, що у РФ знайшли підозрюваних у замаху на Скрипалів

Підозрювані у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Юлію у місті Солсбері у Великій Британії є цивільними, а не офіцерами російської розвідки. Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час IV Східного економічного форуму, передає УНН.

"Ми, звичайно, подивилися, що це за люди. Ми знаємо, хто це такі, ми їх знайшли. Сподіваюсь, що вони самі з’являться та самі про себе розкажуть. Це буде краще для усіх. Нічого особливого та кримінального там немає — запевнюю вас. Вони цивільні", — сказав Путін.

Нагадаємо, британські прокурори назвали імена підозрюваних в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Як повідомляють джерела у британській розвідці, російські агенти ГРУ, які скоїли замах на Сергія та Юлію Скрипалів, були виявлені завдяки російському шпигуну з кодовим ім’ям Аполло (з англ. Apollo), нещодавно завербованому MI6 у Римі лише за кілька тижнів після атаки в Солсбері.