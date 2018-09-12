РФ спробує втрутитися у референдум про зміну назви Македонії, — Пентагон

Росія спробує втрутитися у перебіг голосування на референдумі в Македонії щодо зміни назви країни.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, повідомляє агентство Reuters.

"Я стурбований цим. Ті зловмисні дії, які Росія практикувала від Естонії до США, від України тепер і до Македонії, - вона завжди адаптувала свою тактику до конкретної ситуації і завжди робила це поза всяких моральних принципів", - сказав він.

За словами Меттіса, він планує відвідати Македонію напередодні референдуму, який відбудеться 30 вересня.

Глава Пентагону наголосив, що хотів би чітко дати зрозуміти, що США підтримують македонський народ.

Нагадаємо, раніше Меркель закликала жителів Македонії прийти на референдум щодо перейменування держави.