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Сенцова номінували на премію Сахарова

12 вересня, 2018 - 20:49
Фото Reuters

Європейська народна партія, найбільша фракція в Європейському парламенті, номінувала незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Найбільша політична група в Європарламенті висунула Сенцова на премію Сахарова 2018 року", - написав Йозвяк.

Джерело: День

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