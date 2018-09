Сенцова номінували на премію Сахарова

Європейська народна партія, найбільша фракція в Європейському парламенті, номінувала незаконно ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на здобуття премії Сахарова.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"Найбільша політична група в Європарламенті висунула Сенцова на премію Сахарова 2018 року", - написав Йозвяк.

The biggest political group in the European Parliament has nominated #Sentsov for the 2018 #Sakharovprize. #Ukraine #Russia #Crimea

