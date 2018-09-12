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Трамп дозволив застосовувати санкції за втручання у вибори в США

12 вересня, 2018 - 21:29
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що дозволить запроваджувати санкції проти іноземців, які намагаються втрутитися в американські вибори.

Про це повідомляє Reuters.

"Президент Дональд Трамп підписав указ, що має на меті захистити Сполучені Штати від іноземного втручання у внутрішні вибори шляхом розробки процесу санкцій проти країн та інших суб'єктів, які прагнуть втрутитися", - йдеться у повідомленні.

Державний департамент та міністерство фінансів США приймуть рішення про відповідні санкції для подальшого їх введення, заявив журналістам радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон.

Як зазначається, санкції включатимуть заморожування активів, обмеження доступу до фінансових установ США та заборону громадянам США інвестувати в компанії, внесені до санкційного списку.

Джерело: День

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