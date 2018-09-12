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У 4 містах України з'являться центри з трансплантації

12 вересня, 2018 - 16:06
Фото: Укрінформ

У чотирьох містах України планують відкрити центри з трансплантації.

Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, пише Укрінформ.

"Ми плануємо відкрити центри з трансплантації в чотирьох містах. Час вкладати гроші в нашу систему трансплантації. Поки в Україні не будуть створені центри трансплантації, ми будемо продовжувати витрачати кошти на лікування за кордоном", - сказала глава МОЗ.

При цьому, в яких саме містах планують відкрити установи, вона не уточнила.

Супрун додала, що МОЗ розробив технічне завдання на єдину державну інформаційну систему трансплантації. Крім того, в Раді є подання від відомства на збільшення фінансування галузі трансплантації.

Джерело: Укрінформ

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