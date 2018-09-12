У Британії прототип аеротаксі Vertical Aerospace здійснив перший політ

Британська компанія Vertical Aerospace побудувала прототип апарату вертикального зльоту і посадки і провела його перший тестовий політ.

Брістольська Vertical Aerospace націлена на те, щоб протягом чотирьох років запустити послуги міжміського авіаційного таксі по Великій Британії, повідомляє New Atlas.

Маса прототипу становить 750 кілограмів, він обладнаний трилопатевими роторами і на даний момент здатний провести в повітрі всього близько п'яти хвилин, при цьому може розвивати швидкість до 80 кілометрів на годину.

Очікується, що максимальна швидкість роботи eVTOLs буде коливатися біля позначки 200 миль на годину (320 км/ч) з початковим діапазоном польоту від 100 до 140 миль (160 - 225 км). Передбачається, що в перспективі дальність польоту збільшиться до 800 км.

Vertical Aerospace була заснована в 2016 році Стівеном Фіцпатріком і зараз в її штаті 28 інженерів і техніків, набраних з лав Airbus, Boeing, Rolls-Royce, Martin Jet Pack, DarkTrace і General Electric. За останні 12 місяців компанія зібрала демонстраційний стенд eVTOL з повнорозмірним зображенням, надала дозвіл на льотне випробування від Управління цивільної авіації і реалізувала його в повітрі над аеропортом Котсуолд.

"Ми багато дізналися з Формули 1, як з точки зору технології, так і темпів розвитку. Легкі матеріали, аеродинаміка і електричні системи, розроблені за допомогою F1, дуже застосовні до літаків, набагато більше, ніж до автомобільного транспорту. Давши ці технології до рук досвідчених інженерів аерокосмічної промисловості, ми можемо побудувати нові літаки", - сказав Фіцпатрік.