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У Китаї автомобіль в'їхав у натовп людей, 9 загиблих

12 вересня, 2018 - 21:09
Скріншот з відео

У місті Хен'ян на південному сході Китаю автомобіль протаранив натовп пішоходів на міській площі, в результаті загинули щонайменше дев'ятеро осіб.

Місцева влада повідомила, що ще 46 осіб отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані, передає CNN.

За повідомленням, водій навмисно в'їхав у натовп людей.

Правоохоронці взяли під варту водія. Невідомо, чи пов'язаний цей випадок з тероризмом.

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