У Китаї автомобіль в'їхав у натовп людей, 9 загиблих

У місті Хен'ян на південному сході Китаю автомобіль протаранив натовп пішоходів на міській площі, в результаті загинули щонайменше дев'ятеро осіб.

Місцева влада повідомила, що ще 46 осіб отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані, передає CNN.

За повідомленням, водій навмисно в'їхав у натовп людей.

Правоохоронці взяли під варту водія. Невідомо, чи пов'язаний цей випадок з тероризмом.

Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr

