У Міноборони розповіли про найбільш популярні військові спеціальності

У міністерстві оборони розповіли, що у 2018 році найбільш популярними спеціальностями військової освіти залишилися розвідка, спецназ і морська піхота.

Про це повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики міністерства оборони полковник Вадим Артамощенко.

"Ці військові спеціальності користуються в абітурієнтів найбільшим попитом. Цього року набір до вищих військових навчальних закладів за цими "бойовими" професіями був найбільшим за останні роки" — зазначив Артамощенко.

Він додав, що понад 30 відсотків прийнятих на навчання осіб – військовослужбовці строкової служби та військової служби за контрактом.

Близько 25 відсотків — випускники військових ліцеїв, а понад 10 відсотків від загальної чисельності вступників — це діти-сироти, діти з сімей загиблих військовослужбовців та з сімей військовослужбовців, які брали участь в Антитерористичній операції на сході країни.