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У РФ підтвердили "вирок" Сущенку про 12 років ув'язнення

12 вересня, 2018 - 12:04
Фото Романа Цимбалюка / УНІАН

Верховний суд РФ визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка. Відповідне рішення оголосив суддя Верховного суду РФ, повідомляє УНІАН

Таким чином, апеляцію захисників відхилено в повному обсязі. 

Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням суду і продовжить боротьбу за своє звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

Нагадаємо, кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому висунули обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Скарга на ухвалений вирок була подана 5 червня.

Джерело: Новини УНІАН

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