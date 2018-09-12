Ніколи не змінюй правді! Змінюй правду!
Станіслав Єжи Лец, польський поет, філософ, письменник-сатирик

У Середземному морі затонуло судно з мігрантами, понад 100 загинули

12 вересня, 2018 - 09:23
Фото twitter.com/msf_sea

Біля узбережжя Лівії в Середземному морі затонуло судно з мігрантами, в результаті чого загинуло більше сотні людей. Про це повідомляє організація Лікарі без кордонів, передає "РБК-Україна".

В організації повідомили, що два гумових човна покинули узбережжя Лівії рано вранці 1 вересня 2018. У кожному з них перебувало понад 160 мігрантів з країн Близького Сходу та Північної Африки.

В той же день один з човнів здувся й потонув, в результаті чого з усіх дорослих і дітей, що були на борту, змогло вижити тільки 55. За даними організації серед загиблих було понад 20 дітей.

Наступного дня після події берегова охорона Лівії доставила 276 виживших людини у порт Хомс, який знаходиться в 120 кілометрах від столиці країни. В організації повідомляють, що врятовані люди потребують медичної допомоги, але їх незаконно утримують під вартою.

Також наголошується, що ця катастрофа з мігрантами є найбільшою за останні місяці.

Нагадаємо, у лютому у Середземному морі неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, 90 людей потонули.

Більше новин

УЄФА хоче створити ще один футбольний турнір
Американські вчені заявляють, що нова вакцина може здолати агресивну форму раку
Google запускає пошуковик по базам даних для журналістів та дослідників
КНУ потрапив до світового рейтингу за якістю працевлаштування студентів
В Афганістані під час акції протесту стався вибух, 32 загиблих
США закликають РФ припинити репресії кримчан

Новини партнерів

Loading...