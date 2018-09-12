У Середземному морі затонуло судно з мігрантами, понад 100 загинули

Біля узбережжя Лівії в Середземному морі затонуло судно з мігрантами, в результаті чого загинуло більше сотні людей. Про це повідомляє організація Лікарі без кордонів, передає "РБК-Україна".

В організації повідомили, що два гумових човна покинули узбережжя Лівії рано вранці 1 вересня 2018. У кожному з них перебувало понад 160 мігрантів з країн Близького Сходу та Північної Африки.

В той же день один з човнів здувся й потонув, в результаті чого з усіх дорослих і дітей, що були на борту, змогло вижити тільки 55. За даними організації серед загиблих було понад 20 дітей.

Наступного дня після події берегова охорона Лівії доставила 276 виживших людини у порт Хомс, який знаходиться в 120 кілометрах від столиці країни. В організації повідомляють, що врятовані люди потребують медичної допомоги, але їх незаконно утримують під вартою.

Також наголошується, що ця катастрофа з мігрантами є найбільшою за останні місяці.

Нагадаємо, у лютому у Середземному морі неподалік від узбережжя Лівії перекинувся човен з мігрантами, 90 людей потонули.