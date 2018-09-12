У Тріполі міжнародний аеропорт зазнав ракетного обстрілу, - ЗМІ

Невідомі обстріляли у вівторок ввечері міжнародний аеропорт Мітіга в столиці Лівії Тріполі. Про це в середу, 12 вересня, повідомляє Reuters.

Так, біля повітряної гавані були чутні вибухи. Одна з ракет, за словами очевидців, впала в море. За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Хто стоїть за обстрілом, поки не встановлено.

Зазначається, що через обстріл літак, що здійснював комерційний рейс з Єгипту в Тріполі, змушений був здійснити екстрену посадку в місті Місрата, розташованому 200 км на схід від столиці.

За інформацією новинного порталу "Аль-Васат", декілька снарядів розірвалися поблизу повітряної гавані, ще один снаряд впав безпосередньо на її території. Про можливу шкоду інформація поки не надходила.

У зв’язку з нападом всі рейси перенаправляються в розташований в 200 км на схід від Тріполі місто Місрата. Відомо, що курс уже змушений був змінити літак компанії Libyan Airlines, що слідував з аеропорту Бург ель-Араб поблизу єгипетської Александрії.

Як повідомлялося раніше, працівники Центрального розвідувального управління США для нанесення ударів з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) по терористам в Лівії збираються задіяти аеропорт в місті Дірку на півночі Нігера.