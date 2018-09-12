У Вінниці відбулося прощання з волонтером і солдатом Валентином Белінським

В останню дорогу провели сьогодні вінничани відомого у місті волонтера, водія-санітара 59-ої окремої мотопіхотної бригади Валентина Белінського. 10 вересня він помер у зоні проведення ОСС від гострої серцевої недостатності. У зв’язку із похованням військовослужбовця, у Вінниці оголосили День жалоби. По всій території міста на будинках і спорудах місцевого самоврядування, будівлях комунальних підприємств, установ та організацій приспустили прапори. Також обмежили проведення концертно-розважальних заходів та спортивних змагань.

«Від самого початку військових дій на Донбасі Валентин здійснив більше сотні поїздок на Схід в зону бойових дій. Торік підписав контракт зі Збройними Силах України і пішов на службу у 59-ту бригаду, – розповідає вінницька волонтерка Людмила Бобровська. – У лютому 2017 року він вже був у розташуванні, і одразу в перший день несення служби вивіз трьохсотого з поля бою з-під Водяного, врятувавши йому життя. Таких відважних, врівноважених і добродушних – треба ще пошукати. Пропри те, що Валентин був високим на зріст, міцним і здоровим, він мав м’який добрий характер. З ним нереально було посваритися. Усе переводив на жарт».

Командир батальйону 59-ої бригади Сергій Котенко каже, що у зоні проведення ООС противник щодня нарощує сили, це відчувається по збільшенню кількості обстрілів. Попри небезпеку, Валентин за день намагався об’їздити визначені позиції, щоб усім, хто потребує, надати допомогу. Тієї ночі він ще встиг доставити пораненого до лікарні. За три години після цього помер. Серце зупинилося.

«Він скрізь встигав на своєму «Мерседесі». Чому своєму? Бо прийшов на службу разом із машиною, яку придбали і обладнали волонтери, – зауважує комбат. – Я знав, якщо Валентин є на позиції, двохсотих не буде, бо він встигне і врятує. Іноді складалося враження, що він виріс на Донбасі, бо знав найкоротші шляхи, об’їзді дороги і вулички... У той день на позиціях було гаряче. Ворог поливав вогнем, багато бліндажів згоріли. Ми відчуваємо нарощення. І в плані сили, і техніки. Хлопці у постійній напрузі. Можливо, це спровокувало смерть Валентина. Не скажу, не знаю. Але його нам усі дуже бракуватиме».

Валентин Белінський народився 20 серпня 1965 року у Вінниці. З 1972 по 1980 роки навчався у вінницькій школі № 1, після закінчення якої вступив до Вінницького будівельного технікуму. У 1984-му був призваний на строкову службу. Після чого навчався у Вінницького політехнічному інституті (нині – Вінницький національний технічний університет). Працював в охоронній службі, а з початку 90-х років зайнявся бізнесом – надавав транспортні послуги з перевезення і доставки вантажів. Тричі був одружений. Мав четверо дітей, наймолодшій донечці виповнилося лише 9 років.

…Поховали 53-річного Валентина Белінського з усіма військовими почестями на Алеї Героїв Центрального кладовища.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора