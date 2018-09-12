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"Укравтодор" розповів, які дороги відремонтують у 2019 році

12 вересня, 2018 - 13:44
Фото ТСН

Наступного року в Україні почнуть масштабний ремонт автодороги "Київ – Одеса" та відремонтують ще низку магістралей. Про це на засіданні уряду заявив голова "Укравтодору" Славомір Новак, передає УНН.

"У 2019 році плануємо ремонт на таких магістралях М-03, М-04, М-05, починаємо масштабний ремонт траси Київ – Одеса, М-09, М-12, М-14, М-19 та М-21. А також Н-01, Н-03, Н-08, Н-11, Н-14 (у Миколаївській області), Н-26", - повідомив Новак.

Нагадаємо, в "Укравтодорі" назвали області, де виявили найбільше дефектів при будівництві доріг.

Джерело: УНН

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