Україна підготувала проект звернення до ОЗХЗ щодо екологічного лиха в окупованому Криму

Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан", повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Щодо звернення, у нас готовий проект, але ми робитимемо це, коли отримаємо всі докази. На сьогодні чітких доказів, що це стосується саме хімічної зброї, там немає", - сказав Клімкін журналістам у середу, 12 вересня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
За його словами, якщо Україна не матиме чітких доказів, то Росія може це використати.
"Тим не менш, з секретаріатом ми зв'язалися і щойно отримаємо докази, безпосередньо підемо", - додав глава МЗС.
Клімкін уточнив, що Україна звернулася до інших організацій системи ООН.
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У ніч проти 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким вкрилися металеві предмети. Крім того, жителі скаржилися на першіння в горлі, висип і загальне нездужання. Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язано з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року. У зв'язку з цим завод "Кримський" титан тимчасово зупинив свою роботу. З Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
Представники української влади розглядають декілька версій забруднення: влучення снарядів у відстійник відходів хімічного виробництва під час тренувань російських військових; викиди в атмосферу, які здійснює "Кримський Титан", в тому числі спричинені людським фактором чи корпоративним конфліктом, або ж солоними підземними водами, які використовуються для виробничих потреб заводу при дефіциті прісної води.
У МінТОТ заявили, що необхідності в евакуації населення з близьких до адмінмеж з окупованим Кримом районів Херсонської області немає, оскільки випадків отруєння в області не виявлено. Однак з метою профілактики та попередження можливих негативних наслідків для здоров'я дітей приблизно 2000 осіб пообіцяли відправити в Скадовськ, 700 із них вже там.
Раніше повідомлялося, що кількість прикордонників, які звернулися за допомогою в лікарні через викиди заводу "Титан" в окупованому Криму, зросла до 61.