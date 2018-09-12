Україна підготувала проект звернення до ОЗХЗ щодо екологічного лиха в окупованому Криму

Україна підготувала проект звернення до Організації із забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) щодо ситуації з викидами шкідливих хімічних речовин розташованим на території тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму заводом "Кримський титан", повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Щодо звернення, у нас готовий проект, але ми робитимемо це, коли отримаємо всі докази. На сьогодні чітких доказів, що це стосується саме хімічної зброї, там немає", - сказав Клімкін журналістам у середу, 12 вересня, в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, якщо Україна не матиме чітких доказів, то Росія може це використати.

"Тим не менш, з секретаріатом ми зв'язалися і щойно отримаємо докази, безпосередньо підемо", - додав глава МЗС.

Клімкін уточнив, що Україна звернулася до інших організацій системи ООН.

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