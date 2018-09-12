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В окупованому Криму обвинувачений у "справі Веджіє Кашка" має намір оголосити голодування

12 вересня, 2018 - 10:21
Фото RFE/RL

Обвинувачений у "справі Веджіє Кашка" кримськотатарський активіст Асан Чапух повідомив, що з 15 вересня має намір оголосити голодування, якщо його не переведуть під домашній арешт або не нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Про це Чапух оголосив 11 вересня під час судового засідання з продовження запобіжного заходу, повідомляє "Крим.Реалії".

"Я прошу суд змінити мені запобіжний захід на домашній арешт. За десять місяців перебування в СІЗО моє здоров'я дуже сильно погіршився. У мене постійно високий тиск, я пережив у в'язниці мікроінсульт. Моє здоров'я тут погіршується щодня. У мене стала невиразна мова, постійно паморочиться голова", – сказав Чапух у суді.

Він додав, що після оголошення голодування "всі подальші події, пов'язані зі станом здоров'я будуть на вашій совісті, ваша честь".

Адвокат обвинуваченого Айдер Азаматов зазначив, що не вітає такий вид протесту, а також повідомив, що завтра, 12 вересня, Чапуха планують вивезти до однієї з міських лікарень на обстеження.

Напередодні підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт чотирьом фігурантам "справи Веджіє Кашка".

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року в Сімферополі російські силовики затримали Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі за, нібито, вимагання грошей у громадянина Туреччини, який довгий час не повертав борг ветеранові кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Силовики намагалися затримати і саму 83-річну жінку, проте їй стало погано і вона померла у машині швидкої допомоги. "Влада" відмовилася розслідувати причини смерті Кашка. На прохання родичів загиблої, адвокат Полозов почав власне розслідування причин смерті жінки, але Слідком РФ приховує експертизи за фактом смерті Кашка.

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