В ООС загинув 20-річний боєць з 58-ї бригади

У районі Операції об'єднаних сил загинув 20-річний боєць з 58-ї окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський із Шостки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"В зоні АТО (ООС, - ред.) героїчно загинув мешканець Шостки, боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський. Йому було всього 20 років. Юнак навчався в школі №12, потім успішно склав іспити до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Не закінчивши навчання, Ярослав вступив до лав Збройних сил України, вирушив на схід захищати Батьківщину", - написав він.

Також він повідомив, що у Шостці оголошено траур на найближчі 3 дні.