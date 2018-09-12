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В ООС загинув 20-річний боєць з 58-ї бригади

12 вересня, 2018 - 20:27
Фото з архіву "Дня"

У районі Операції об'єднаних сил загинув 20-річний боєць з 58-ї окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський із Шостки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

"В зоні АТО (ООС, - ред.) героїчно загинув мешканець Шостки, боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Ярослав Бугаєвський. Йому було всього 20 років. Юнак навчався в школі №12, потім успішно склав іспити до Шосткинського хіміко-технологічного коледжу. Не закінчивши навчання, Ярослав вступив до лав Збройних сил України, вирушив на схід захищати Батьківщину", - написав він.

Також він повідомив, що у Шостці оголошено траур на найближчі 3 дні.

Джерело: День

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