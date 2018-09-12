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Вашингтон підтримує надання Томосу про автокефалію УПЦ, - посол США

12 вересня, 2018 - 19:56
Фото rada.gov.ua

У середу, 12 вересня, відбулась зустріч Голови Верховної Ради України Андрія Парубія з Послом з особливих доручень з міжнародних питань релігійної свободи Державного Департаменту США Семом Браунбеком.

Посол США заявив, що Вашингтон не втручається на етапі ухвалення рішення про надання Томосу про автокефалію Української православної церкви.

"Але, коли таке рішення буде ухвалене, ми його підтримаємо, і якщо можемо бути корисними на етапі його імплементації, ми будемо раді допомогти", - відзначив посол.

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Джерело: День

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