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Волкер: Проведення "виборів" в ОРДЛО є нелігітимним

12 вересня, 2018 - 09:29
Фото: flickr

Заплановані окупантами на осінь "вибори" на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей - нелегітимні і порушують логіку мінського процесу.

Про це заявив спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю DW.

Він зазначив, що йдеться про окуповані території, де відсутні базові умови безпеки.

"Якщо слідувати логіці мінських угод і повернення цієї території під контроль України, то ці утворення повинні зникнути. Тому проведення виборів - саме по собі є нелегітимним, з огляду на умови безпеки, але також і тому, що це не ті утворення, які повинні існувати. Коли там буде безпека - тоді і повинні проводитися вибори", - підсумував Волкер.

Водночас високопоставлений американський дипломат сумнівається, що найближчими місяцями вдасться досягти хоч якого-небудь значного прогресу на переговорах з питань врегулювання ситуації на сході України. Волкер вважає, що Москва зайняла вичікувальну позицію.

"Гадаю, що росіяни, очевидно, вирішили поки не докладати жодних зусиль для миру, а скоріше очікувати результатів виборів в Україні", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно ЄС заявив, що анонсовані "вибори" в ОРДЛО суперечать мінським домовленостям.

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