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Волкер: Штати готові допомогти Україні озброєнням через агресію РФ у Азовському морі

12 вересня, 2018 - 14:32
Фото Reuters

Російська Федерація встановила агресивний режим перевірок військових кораблів у Азовському морі, але Вашингтон готовий надавати допомогу Україні для зміцнення її оборонних можливостей. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер у інтерв'ю DW.

"Азовське море - це дійсно предмет серйозного занепокоєння. Росія різко наростила присутність військових кораблів і перевіряє вхідні та вихідні кораблі в настільки агресивній манері, як ніколи раніше. Це додатковий предмет стурбованості. Але у нас є загальне відчуття, що ми готові продовжувати надавати допомогу Україні для зміцнення її оборонних можливостей", - сказав він.

"Все починається з фундаментального рішення, яке прийняли минулого року, - зняти обмеження на постачаня озброєнь Україні, яке існувало за часів правління адміністрації Обами. Адміністрація Трампа ці обмеження зняла. Це призвело до поставок антиснайперських і протитанкових ракетних комплексів, які дуже корисні для України з точки зору оборони. Особливо протитанкові комплекси - щоб стримати нову агресію з боку Росії. Американський Конгрес схвалив новий пакет фінансових заходів з підтримки оборонних можливостей України", - додав Волкер.

Як повідомлялося раніше, в акваторію Азовського моря перекинули два броньовані артилерійські катери Лубни та Кременчук з метою посилення військової присутності Військово-морських сил України.

Джерело: Deutsche-Welle

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