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Вибух на демонстрації в Афганістані: Кількість загиблих зросла до 68 людей

12 вересня, 2018 - 11:51
Фото Reuters

Кількість загиблих у результаті вчорашнього нападу, скоеного терористом-смертником посеред демонстрації у східному Афганістані, зросла до 68 осіб, постраждали 165. Про це повідомляє Reuters із посиланням чиновника в уряді.

"У вівторок в результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східній афганській  провінції Нангархар загинули 68 осіб, постраждали 165", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атака стала найгіршою в Афганістані за останні кілька місяців. Проте, представники правоохоронних органів попередили, що перед парламентськими виборами в жовтні слід очікувати на ще більше смертельних нападів.

Раніше повідомлялося про те, що у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 32 осіб, постраждали 128.

Джерело: День

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