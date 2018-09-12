Вибух на демонстрації в Афганістані: Кількість загиблих зросла до 68 людей

Кількість загиблих у результаті вчорашнього нападу, скоеного терористом-смертником посеред демонстрації у східному Афганістані, зросла до 68 осіб, постраждали 165. Про це повідомляє Reuters із посиланням чиновника в уряді.

"У вівторок в результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східній афганській провінції Нангархар загинули 68 осіб, постраждали 165", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атака стала найгіршою в Афганістані за останні кілька місяців. Проте, представники правоохоронних органів попередили, що перед парламентськими виборами в жовтні слід очікувати на ще більше смертельних нападів.

Раніше повідомлялося про те, що у результаті вибуху смертника посеред демонстрації у східному Афганістані загинули 32 осіб, постраждали 128.