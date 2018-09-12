ЄС виділить Україні перший транш допомоги до кінця року, - МЗС

Європейський Союз виділить Україні перший транш макрофінансової допомоги до кінця року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

“Ми говоримо про цей рік, звичайно” - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про терміни надання першого траншу макрофінансової допомоги ЄС.

Водночас, він нагадав, що днями буде підписаний Меморандум програми, що передбачає, зокрема, умови виділення кредиту.