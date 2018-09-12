ЄС збереже контакти з Британією у сфері торгівлі і безпеки після Brexit, - Юнкер

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз збереже контакти з Великою Британією у сфері торгівлі і безпеки після Brexit. Про це Юнкер сказав у середу, 12 вересня, в ході виступу на пленарній сесії Європарламенту в Страсбурзі, повідомляє Reuters.

Голова Єврокомісії підтвердив обіцянку про "тісні зв'язки" в сфері торгівлі та безпеки із Британією після Brexit, зазначивши при цьому, що ЄС не буде компрометувати ключові умови Brexit.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що вона не піде на поступки критикам у Британії в питанні Brexit.