Євродепутатка прокоментувала вирок Сущенку: Як у сталінську епоху

Депутатка Європарламенту, співголова парламентської асамблеї Euronest Ребекка Гармс прокоментувала визнання законності рішення Московського міського суду про 12 років ув'язнення українському політв'язню, журналісту Роману Сущенку, зазначивши, що ситуація схожа на сталінську епоху.

Про це Ребекка Гармс повідомила у своєму Twitter.

"Москва сьогодні. Як у сталінську епоху. Вирок українському журналісту Роману Сущенку", — написала Гармс.

Moscow today. Like in Stalin era. The verdict against Ukrainian journalist Roman Suschenko @harlemdesir @coe @pen_int @RSF_inter @DJVde #FreeSuschenko https://t.co/BRenlgNdhV