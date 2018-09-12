Єврокомісія пропонує з 2019 року скасувати перехід на літній час

Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній та зимовий час у країнах-членах ЄС починаючи з 2019 року.

З відповідною законодавчою ініціативою керівна інституція виступила у середу, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Єврокомісія запропонувала припинити сезонне переведення годинників у Європі починаючи з 2019 року, надаючи право країнам-членам вільно вирішувати, чи хочуть вони застосовувати літній або зимовий час", - заявили у Єврокомісії.

Як зазначається, ця законодавча ініціатива має бути реалізована у координації поміж сусідніми країнами, щоб забезпечити належне функціонування внутрішнього рику.

Єврокомісія пропонує припинити практику сезонного переведення годиннків на території усього ЄС.