Тільки одне благо – знання, і тільки одне зло – неуцтво.
Сократ, давньогрецький філософ (469 - 399 до н.е.)

Єврокомісія пропонує з 2019 року скасувати перехід на літній час

12 вересня, 2018 - 22:24
Фото Reuters

Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній та зимовий час у країнах-членах ЄС починаючи з 2019 року.

З відповідною законодавчою ініціативою керівна інституція виступила у середу, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні Єврокомісія запропонувала припинити сезонне переведення годинників у Європі починаючи з 2019 року, надаючи право країнам-членам вільно вирішувати, чи хочуть вони застосовувати літній або зимовий час", - заявили у Єврокомісії.

Як зазначається, ця законодавча ініціатива має бути реалізована у координації поміж сусідніми країнами, щоб забезпечити належне функціонування внутрішнього рику.

Єврокомісія пропонує припинити практику сезонного переведення годиннків на території усього ЄС.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
  • 

    • 









    




    

  





  

              
Більше новин

            
    

      

        
  
  
      

        

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Сенцова номінували на премію Сахарова  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        У Британії прототип аеротаксі Vertical Aerospace здійснив перший політ  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Новий посол України в Болгарії вручив копії своїх вірчих грамот  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        ЄС виділить Україні перший транш допомоги до кінця року, - МЗС  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Британія назвала брехнею пояснення РФ про підозрюваних в отруєнні Скрипалів  
  

  

      
  
        
  
  
  
        
  
  
  
        Асоціація футбольних клубів Європи оголосила кращу команду 2018 року  
  

    

  
  
  
  
  
  

    

  





  

                
    

      










Новини партнерів
 

Loading...