Європарламент підтримав запровадження санкцій щодо Угорщини

Європейський парламент у середу, 12 вересня, підтримав запровадження санкційної процедури проти Угорщини у зв’язку з тривалим порушенням правил та цінностей Євросоюзу Будапештом. За доповідь, яка закликає покарати Угорщину, проголосували 448 євродепутатів, 197 виступили проти, 48 – утрималися, передає "ЄП".

У доповіді засуджувався тиск на незалежні медіа країни, усунення від посад незалежних суддів, унеможливлення роботи неурядових організацій, які надають допомогу мігрантам та біженцям, збагачення членів уряду та їхніх родин за рахунок європейських фондів та інші порушення Будапешта.

Після цього рішення Європарламенту Рада ЄС повинна почати власне розслідування порушень Угорщиною цінностей ЄС.

Якщо статтю 7 Лісабонського договору буде активовано щодо Угорщини, її можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.

Раніше Єврокомісія запустила схожу санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Виступаючи напередодні у Європарламенті на захист своєї політики, прем'єр Угорщини Віктор Орбан назвав доповідь Європарламенту образою угорської нації та тиском на Будапешт.