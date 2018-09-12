Захоплення елеватора на Харківщині: Аваков анонсував затримання екс-командира "Східного корпусу"

Поліція затримає і повідомить про підозру у причетності до рейдерського захоплення елеватора у Зміївському районі Харківської області екс-керівнику роти Нацполіції "Східний корпус" Олегу Ширяєву. Про це заявив після засідання уряду в середу, 12 вересня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє "Укрінформ".

"Нацполіція сьогодні проведе необхідні умови і затримає та оголосить про підозру у минулому достатньо відомій людині, яка керувала ротою Нацполіції "Східний корпус", - громадянину Ширяєву", - сказав Аваков.

Він розповів, що 11 вересня підрозділи Нацполіції і Нацгвардії затримали 55 чоловік, які брали участь у рейдерському захоплені елеватора. У середу зранку 22-ом із них було повідомлено про підозру, до обрання судом запобіжних заходів вони перебуватимуть під вартою. Затриманим інкримінується сплановане хуліганство із застосуванням зброї і загрожує покарання у вигляді від 3 до 7 років позбавлення волі.

Міністр зауважив, що під час затримання рейдерів постраждали семеро людей.

"На жаль, у цій акції брали участь колишні атовці, які воювали у підрозділах ЗСУ чи Нацгвардії. Та жодні заслуги в минулому не звільнять від відповідальності людей, які скоїли такий злочин", - наголосив Аваков.

Керівник МВС додав, що не допустить існування "ніякої альтернативної сили, яка буде регулювати законність у сфері господарських відносин".

Нагадаємо, інформація про подію в селищі Занки Зміївського району надійшла до оператора служби "102" 11 вересня о 13:25. Попередньо встановлено, що група невідомих у балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора, де зіткнулася із мешканцями райцентру.

За словами представників власника елеватору, конфлікт розпочався ще 8 вересня. Тоді група із 150 чоловіків спортивної статури в балаклавах заїхала на територію елеватора, заблокувала вхід і вихід, почала навантажувати свої автомобілі зерном з елеватора та намагалася вивезти його в невідомому напрямку. Свої дії вони пояснили тим, що підприємство тепер належить новим власникам.

Одночасно на поля підприємства заїхала сільськогосподарська техніка і почала збирання врожаю. Власники та працівники елеватора намагалися завадити цьому.